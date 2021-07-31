تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولفو فى مصر

يبحث المستهلك المصري عن أفضل السيارات التى توفر وسائل الأمان فى السيارة، حيث زاد وعي المستهلك مؤخرا فى هذا الشأن وبدأ في مطالبة الوكلاء بحقه في توفير كافة وسائل الأمان الأساسية، ما أدى إلى استجابة عدد من الوكلاء بتوفير تلك الوسائل.

وتحتل سيارات «فولفو» المرتبة الأولى فى أكثر السيارات أماناً وخلال السطور التالية، نستعرض مواصفات وأسعار سيارات فولفو فى مصر.

مواصفات فولفو XC40

توفر فولفو فى السوق المصرى XC40 أصغر سياراتها الـ«SUV» كموديل 2021، وتوفرها بـ3 فئات مختلفة بمحرك 2.0 لتر تربو يولد قوة 254 حصان وعزم 350 نيوتن متر.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100كيلومتر فى 6.5 ثانية فقط، وتصل لسرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر\ساعة، وتعمل بالدفع الرباعى للعجلات.

أسعار فولفو XC40

تتوفر بـ3 فئات، الفئة الأولى بسعر 710 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 810 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 855 ألف جنيه.

مواصفات فولفو XC60

تتوفر فولفو XC60 بمميزات عديدة أهمها اختيار نظام الدفع المناسب سواء دفع أمامى أو رباعى، كما تتوفر بمحرك واحد سعة 2.0 لتر تربو، يولد قوة 254 حصان وعزم 350 نيوتن متر.

أسعار فولفو XC60

الفئة الأولى بسعر 970 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و15 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون 140 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون 160 ألف جنيه.

مواصفات فولفو XC90

تتوفر أيضا أكبر سيارات فولفو الـSUV فى مصر بنفس المحرك 2.0 لتر تربو، ويولد قوة 254 حصان وعزم 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من 8 سرعات

أسعار فولفو XC90

الفئة الأولى بسعر مليون و390 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و570 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون 690 ألف جنيه.

مواصفات فولفو V60

أما عن أخر إصدارات فولفو فى السوق المصرى V60 التى تنتمى لفئة السيارات الستيشن واجن، فهى تتوفر بمحرك 2.0 لتر تربو يولد قوة 190 حصان وعزم 300 نيوتن متر.

أسعار فولفو V60

الفئة الأولى بسعر 750 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 765 ألف جنيه.

ما يميز سيارات فولفو عن السيارات الأخرى فى السوق المصرى، هى أنك تختار كل المواصفات و«الأوبشن» التى تريدها فى سيارتك عن طريق زيارة صالة عرض فولفو الرئيسية، أو تصميم سيارتك كما تريد من حيث اللون والخامات والأوبشن عن طريق الموقع الرسمى لـ«فولفو مصر».

ويمكنك اختيار رادارات فى سيارتك أو اختيار مساند رأس قابلة للطى إلكترونيا، و باقات أخرى من التجهيزات المتعددة الغير منتهية,

يشار إلى أن جميع الأسعار حسب الموقع الرسمي لـ«فولفو مصر».