يهتم العديد من طلاب الثانوية العامة، بالبحث عن مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021، بالإجابات، حيث بدأت امتحانات الثانوية في 10 يوليو الماضي، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر، لطلاب الشعبة الأدبية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وتستعرض «الوطن» المراجعة النهائية وتوقعات أسئلة الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021

أفكار مسائل الدعامة والحركة

1 - إذا علمت أن إحدى عضلات الجسم تتكون من 10 حزم عضلية، وكل حزمة تتكون من 60 ليفة عضلية، احسب كل ما يأتي:

أ- عدد الوحدات الحركية لهذه العضلة.

ب- عدد الألياف العصبية الحركية التي تغذي هذه العضلة.

ج- عدد الوصلات العصبية لهذه العضلة.

الإجابة

عدد الوحدات الحركية = عدد الألياف العصبية الحركية وقد تساوي عدد الحزم العضلية مجازًا، وإذا لم يذكر خلاف ذلك في نص المسألة، عدد التفرعات النهائية العصبية = عدد الألياف العضلية = عدد الوصلات العصبية العضلية أقل عدد من الألياف العضلية في الحزمة الواحدة = 5 وأكبرعدد هو 100.

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موعد امتحانات الثانوية العامة

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الإجابة على أسئلة الامتحانات للثانوية العامة ستكون في البابل شيت فقط.

وأضاف شوقي، أنَّه تمّ طباعة نحو 192 امتحانًا لطلاب الثانوية العامة بكل الشعب الدراسية وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أنَّ جميع الإجابات ستكون في البابل شيت فقط وليس التابلت، وأنه سيتم تصحيح البابل شيت إلكترونيًا، لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّه تمّ طباعة نحو 9 ملايين بابل شيت، وتجهيز البنية التحتية للجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط حالات الغش، علاوة على التنسيق الكامل بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

موعد امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة

يُعقد امتحان التفاضل يوم 31 يوليو2021 لشعبة «علمي علوم».