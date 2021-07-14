أيام قليلة ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الكيمياء المقرر يوم السبت المقبل، وأعدت منصة «حصص مصر» التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعة ليلة الامتحان كيمياء ثانوية عامة 2021.

وقدمت منصة حصص مصر مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك في إطار المراجعات التي تقدمها المنصة لطلاب الثانوية العامة أسبوعيا.

مراجعة ليلة الامتحان كيمياء ثانوية عامة 2021

ووفرت منصة «حصص مصر» مراجعة في مادة الكيمياء للثانوية العامة من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدته حوالي ساعة.

وقدم مقطع الفيديو والشرح المفصل عن طريق سامح وليم أستاذ مادة الكيمياء في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث شرح أبرز وأهم النقاط في المادة، كما تم الإجابة على كل أسئلة الطلاب التي طرحوها أثناء عرض المراجعة في البداية عن طريق تقنية البث المباشر على صفحة المنصة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويمكنك الحصول على مراجعة مادة الكيمياء للثانوية العامة من خلال هذا " href=" ">الرابط .

وتعرض منصة «حصص مصر» كل يوم أربعاء، وبشكل مجاني مراجعات لجميع الطلاب، من خلال تقنية البث المباشر.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة الأسبوع الماضي وأدى الطلاب بعض المواد واشتكى الكثيرون من صعوبة امتحان اللغة العربية.

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين تصل إلى الحرمان من الامتحانات، مؤكداً أنه سيتم تصحيح أوراق إجابات امتحانات البابل شيت بأجهزة الماسحات الضوئية.

وتعمل وزارة التعليم بصفة مستمرة، على التنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لتعقيم وتطهير اللجان، وتوفير المطهرات والكمامات وتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وسط انتشار بفيروس كورونا المستجد.