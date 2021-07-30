قناة 13 الإسرائيلية: إيران مسؤولة عن الهجوم على الناقلة قبالة عمان

قال مسؤول إسرائيلي كبير، لقناة 13 الإسرائيلية، إن إيران مسؤولة عن الهجوم التي تعرضت له اليوم الجمعة، الناقلة «ميرسر ستريت» قبالة عمان.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، إن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة قبالة عُمان، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن رويترز.

وأعلنت شركة «زودياك ماريتايم» المشغلة للسفينة «ميرسر ستريت» التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل عمان، أن السفينة أصبحت تحت سيطرة الطاقم، وترافقها حاليا قوات من البحرية الأمريكية.

وكانت الشركة الإسرائيلية أعلنت أن اثنين، أحدهما بريطاني والآخر روماني، من طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم قبالة ساحل عمان في بحر العرب، اليوم الجمعة، قتلا نتيجة للهجوم.