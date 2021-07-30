سيناريست يتهم مؤلف فيلم «200 جنيه» بسرقة فكرته.. والشركة المنتجة تنفي

نفى المنتج محمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة «فيردي»، مزاعم السيناريست الشاب حسين الشحات، الذي اتهم الكاتب أحمد عبد الله بالسطو على فكرته وتقديمها في فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين.

وقال عبد الحميد لـ«الوطن»، «أنا لا أعرف حسين ولكني سمعت عن الأمر، وهو غير صحيح على الإطلاق. الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أحمد عبد الله، ولا صحة لما تردد عن وقف تصريح عرض الفيلم، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في الموعد المحدد يوم 18 أغسطس».

وتابع: «إدعاء السيناريست أن الفيلم مأخوذ عن سيناريو له هو شيء متكرر، وحدث أكثر من مرة سابقا مع أفلام كبرى».

وقال السيناريست حسين الشحات، إنه اتخذ عددا من الإجراءات القانونية اللازمة لضمان كافة حقوقه، موضحا أن السيناريو بعنوان «جنيه» ومسجل باسمه في إدارة حقوق المؤلف، التابعة للمجلس الأعلى للثقافة عام 2009، وهو نفس الفكرة والأحداث التي يقدمها فيلم «200 جنيه»، متابعا: «وضع اسم أحمد عبدالله على سيناريو الفيلم تعدٍ صارخ على حقوقي، خاصة وأني تقدمت للرقابة على المصنفات الفنية بنسخة من سيناريو الفيلم للحصول على الترخيص اللازم عام 2014».

وقال الشحات لـ«الوطن»: «نتيجة التقرير الصادر عن الرقابة تشير إلى وجود تشابه كبير بين الفيلمين، والشخصيات الرئيسية، ومنها العملة التي تعتبر الفكرة الأساسية للعمل، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، كما رفعت دُعوى في محكمة الأمور المستعجلة لإيقاف الفيلم، وانتظر نتيجة لجنة الخبراء في نقابة المهن السينمائية التي تتطلع على العملين لتحديد مدى التشابه بينهما».

وأوضح مؤلف فيلم «جنيه»، أن المخرج سعيد حامد، تحمس لفكرة الفيلم، وكان يعمل كمخرج ومنتج وسعى بشتى الطرق للبحث عن شريك في الإنتاج ليخرج الفيلم في أفضل صورة وأفضل ظروف، وقدم الورق لأكثر من جهة لهذا الغرض، كما تم تقديم الفيلم في مسابقة المركز القومي للسينما عام 2014 للحصول على الدعم.