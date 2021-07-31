أسعار الدواجن اليوم السبت 31-7-2021 في مصر

واصلت أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 31 يوليو، استقرارها بعد الانخفاض الذي شهدته خلال إجازة عيد الأضحى، التي شهدت إقبال المشترين على اللحوم الحمراء، وتستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بشعبة الدواجن: «سجلت أسعار الدواجن اليوم، انخفاضا بسبب تراجع الطلب، وهو أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام».

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 22 و23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 26 و27 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم السبت، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، نحو 9 جنيهات، وبلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، نحو 5.50 جنيه، ووصل سعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، إلى نحو 2.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم السبت، بين 7 إلى 9 جنيهات، ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا.