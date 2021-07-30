بورصة الدواجن اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في مصر استقرارا، وكان آخر انخفاض شهدته أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء الماضي، بعد أن انخفضت نحو 5 جنيهات في مشتقات الدواجن، خاصة البانيه الذي تراجع سعره 5 جنيهات، ليصبح بـ 75 جنيهًا بدلا من 80 الأسبوع الماضي، وجنيهين اثنين في الكيلو من الدواجن البيضاء.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن» للجمهور على مدار اليوم، نستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في مصر، في السوق المحلية، بحسب الغرفة التجارية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن»، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، سجل ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الجمعة، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ الأحد الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الجمعة، في السوق المحلية، والتي انخفضت بشكل ملحوظ، وجاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 32 جنيهًا بدلا من 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه، بدلا من 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا بدلا من 81 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا، بدلا من 46 جنيهًا الأسبوع الماضي.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 65 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 39 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 50 جنيهًا، بدلا من 60 جنيهًا.