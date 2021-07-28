بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-7-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 في مصر، بعد انخفضت أمس نحو 5 جنيهات في مشتقات الدواجن، وخاصة البانيه الذي تراجع سعره 5 جنيهات، ليصبح بـ 75 جنيهًا بدلا من 80 الأسبوع الماضي، وجنيهين اثنين في الكيلو من الدواجن البيضاء، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتراجع الطلب على الدواجن بمشتقاتها بسبب اتجاه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن» للجمهور على مدار اليوم، نستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 في مصر، في السوق المحلي، وبحسب الغرفة التجارية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن»، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، سجل ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

ووفقا لرئيس الشعبة، وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الثلاثاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ الأحد الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلية، والتي انخفضت بشكل ملحوظ، وجاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 50 جنيهًا، بدلا من 60 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 32 جنيهًا بدلا من 36 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه، بدلا من 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا بدلا من 81 جنيهًا.

- ووصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا، بدلا من 46 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 65 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 39 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.