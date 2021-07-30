أوروبا تعلن إزالة 268 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي

أعلنت المفوضية الأوروبية، إزالة 268 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، بواسطة أحواض الكربون الأوروبية، التي تتمثل في الغابات و«الأراضي الخثية والرطبة».

وذكرت المفوضية الأوروبية، في تغريدة على «تويتر»، اليوم الجمعة، أن إستراتيجية غابات الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى زيادة أحواض الكربون، لاستيعاب 310 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتعد إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة للغابات لعام 2030 واحدة من المبادرات الرئيسية للصفقة الخضراء الأوروبية، التي تستند إلى إستراتيجية التنوع البيولوجي للاتحاد الأوروبي لعام 2030.

وستساهم الإستراتيجية في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى هدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما لا يقل عن 55% بحلول عام 2030، والحياد المناخي بحلول عام 2050.