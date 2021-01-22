أوقدوا نارا فقتلهم ثاني أكسيد الكربون.. حكاية زوجين ماتا من الدفء بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، غموض واقعة العثور على جثتي زوجين داخل غرفة نومهما بقرية العيايشا بمركز قوص، جنوب قنا، ظهر اليوم الجمعة.

وأكد مصدر أمني، أن سبب الوفاة، يرجع إلى إصابة الزوجين بحالة اختناق، من أدخنة موقد كان في غرفتهما، ولا توجد شبهة جنائية.

وقال الدكتور، جمال السيد، مفتش الصحة بمركز قوص، لـ"الوطن" إنه انتقل إلى موقع العثور على جثتي زوجين وعاينهما، واكتشف أن الزوجين كانا يوقدان نارا بالحطب في غرفة الزوجية، وعندما غلبت عليهم النار اختنقا بسبب ثاني أكسيد الكربون الذي خرج من الموقد وتكثف بشكل كبير في الغرفة لعدم وجود منافذ مفتوحة يخرج منها.

وقال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن التحريات الأولية قالت في البداية أن سبب حالة الوفاة قد يرجع إلى الاختناق، لافتاً إلى أنه تم العثور على الجثمانين داخل غرفة النوم مع موقد نار.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بعثور الأهالي على جثث شخص يدعى إسماعيل النوبي محمود 55 سنة، صاحب سوبر ماركت في خمسينيات عمره، وزوجته محاسن شحات همام، 45 سنة، داخل منزلهما بقرية العيايشا بقوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وفرضت كردون أمني حول المنزل بالقرية، وطالبت الأهالي بالابتعاد عن الموقع.

وجرى نقل جثتي الزوجين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي وتم وضعهما فيها، واستكمل تحرير المحضر اللازم بعدما وصلت للنيابة العامة تقارير مفتش الصحة الذي أظهر سبب الوفاة، وبناء عليه قررت دفن الجثتين وتسليمهما إلى ذويهما في القرية.