أنهى حياة شاب وفتاة بالهرم.. ثاني أكسيد الكربون «سفاح الأماكن المغلقة»

حالة من الجدل أثارتها واقعة العثور على جثتي شاب وفتاة، فجر اليوم، في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، خاصة بعدما كشفت التحريات عن هوية الشاب والفتاة، وأنهما كانا داخل سيارة يملكها الأول، الذي يعمل سائقً لدى إحدى شركات التوصيل.

ورغم تغيب الشاب والفتاة عن منزلهما منذ نحو 3 أيام، وتقديم أسرة كل منهما بلاغًا باختفائهما، إلا أن التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي رجحت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنهما فقدا حياتهما نتيجة تشبع رئتيهما بغاز «ثاني أكسيد الكربون»، بسبب إغلاق كافة منافذ السيارة عليهما وهما في الداخل.

الرأي الطبي للوفاة بغاز «ثاني أكسيد الكربون»

من جانبه، يقول الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، إن زيادة نسبة غاز «ثاني أكسيد الكربون» في أي مكان تعرض الموجودين فيه للخطر، خاصة في حالة إغلاق كافة المنافذ التي يمكن أن يخرج منها هذا الغاز.

ويضيف «فؤاد»، أن نسبة غاز «ثاني أكسيد الكربون» الطبيعية في المكان يجب ألا تتخطي 1%، وإغلاق المكان بالكامل دون مصدر للهواء يؤدي إلى ارتفاع هذه النسبة إلى ما يزيد عن 10%، الأمر الذي يشكل خطورة على الموجودين فيه.

ارتخاء عضلات ومن ثم الوفاة

وحول طريقة تأثير زيادة نسبة غاز «ثاني أكسيد الكربون» في المكان على الموجودين فيه، أوضح «فؤاد» أن المسألة تبدأ بارتخاء تام في العضلات، يمنع المصاب به من القدرة على رفع يديه من مكانها، ومن ثم عدم قدرته على فتح باب السيارة أو نافذتها مثلا، ويظل الشخص على هذه الحالة إلى أن تزيد نسبة غاز «ثاني أكسيد الكربون» بشكل أكبر ومن ثم يتحول إلى غاز سام ويموت الشخص.

عوامل تزيد من خطورة ثاني أكسيد الكربون

يقول «فؤاد» إنه يوجد بعض العوامل التي قد تزيد من خطورة الأمر وتسرّع من وفاة الشخص الموجودة بالمكان، على رأسها ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة، أو تدخين الشخص الموجود بهذا المكان للمواد المخدرة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة غاز «ثاني أكسيد الكربون» بشكل أكبر في وقت أقل، ومن ثم يسرع من وفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، عثرت على جثتين لشاب وفتاة، داخل سيارة الأول، وهما في حالة تعفن، بعد تغيبهما 3 أيام وتقديم أسرة كل منهما بلاغ في قسم شرطة الهرم يفيد ذلك.

وبعد البحث وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى مكان الشاب والفتاة، إلا أن الأجهزة الأمنية عثرة عليهما جثتين في حالة تعفن داخل سيارة الأول، الذي يعمل سائق لدى شركة «أوبر».

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي للشاب والفتاة لبيان السبب الحقيقي للوفاة، كما طلبت من المباحث استكمال التحريات حول الواقعة لكشف أي ملابسات جديدة.