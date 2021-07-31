بورصة الدواجن اليوم السبت 31-7-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 31 يوليو 2021 في مصر، استقرارا بعد الانخفاض الذي حققته على مدار الأيام الماضية، وبعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، حيث تراجع سعر كيلو البانيه بقيمة 5 جنيهات.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن» للجمهور على مدار اليوم، نستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 31 يوليو 2021 في مصر، في السوق المحلية، وفقا لما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم السبت، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ الأحد الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم السبت، في السوق المحلية، التي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه، بدلا من 51 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 32 جنيهًا، بدلا من 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا، بدلا من 81 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا، بدلا من 46 جنيهًا الأسبوع الماضي.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 65 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 39 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 50 جنيهًا، بدلا من 60 جنيهًا.