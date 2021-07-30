تعرف على المعاهد التي تقبل دبلوم سياحة وفنادق: تنسيقها «مرحلة ثالثة»

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2021 قبل يومين، بدأ الطلاب في البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أبرز المعاهد التي يمكن أن تقبلهم للدراسة خلال العام الدراسي 2021- 2022، والذي من المُقرر أن يبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل، وكان من بينها المعاهد التي تقبل دبلوم سياحة وفنادق.

ونقلت «الوطن»، استفسارات الطلاب إلى مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أشارت إلى أن المعاهد المُدرجة في تنسيق القبول للجامعات في العام الدراسي 2020- 2021 المنتهي قبل أيام، والتي قبلت الحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق في العام الدراسي الماضي، ستقبل ذاتها الحاصلين على الدبلوم هذا العام، بالإضافة إلى أي معاهد قد يصدر بشأنها قرارات بخصوص إضافتها لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي 2021- 2022.

تنسيق المعاهد التي تقبل طلاب دبلوم السياحة والفنادق

وأوضح المصدر أن طلاب دبلوم السياحة والفنادق يقبلون عادة في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد، والمُقرر الإعلان عن موعده خلال شهر أغسطس المقبل.

وتحدث المصدر، عن أبرز المعاهد التي قبلت الطلاب الحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق خلال العام الدراسي الماضي، والتي ستقبل الطلاب خلال العام الدراسي المقبل، وهي كل من:

أبرز المعاهد التي تقبل دبلوم سياحة وفنادق في تنسيق 2021- 2022

1- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

2- المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

3- المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

4- المعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية

5- المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر.

6- معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

7- المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية، والمتواجد بمنطقة «السيوف».

8- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمنطقة كينج مريوط.

9- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث».

10- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث».

11- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

12- المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بمنطقة أبو قير.

13- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية «إيجوث».

14- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.