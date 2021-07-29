عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان النتيجة للطلاب والحصول عليها إلكترونيا، قبل ظهورها داخل المدارس، زادت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل، بشأن تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سياحة وفنادق، حيث يرغب عدد من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، ومنها دبلومات السياحة والفنادق، في تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021، أملا في الحصول على درجات أكثر ترفع مجموعهم الإجمالي وتؤهلهم للالتحاق بالمعاهد والكليات.

تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سياحة وفنادق

وتيسيرا على طلاب الدبلومات الفنية 2021، فُتح باب تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سياحة وفنادق، بداية من اليوم التالي لإعلان النتيجة، على أن تستمر مدة تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سياحة وفنادق، 15 يوما للدور الأول بدلا من 30 يوما و7 أيام مدة التظلم على نتيجة الدور الثاني بدلا من 15 يوما، وذلك مقابل سداد رسوم قيمتها 100 جنيه.

كيفية تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سياحة وفنادق

أولا: عند رغبة الطالبة في تقديم طلب تظلم، يقدّم هو أو ولي أمره طلبا لمندوبي لجان النظام والمراقبة في المديريات التعليمية.

ثانيا: يقدّم الطالب طلبا للاطلاع على المادة أو المواد التي يرغب في مراجعتها والتظلم بها.

ثالثا: يذهب الطالب بالتظلم إلى أحد مكاتب البريد أو شركة فوري، ويسدد مبلغ 100 جنيه لكل مادة يرغب في التظلم منها، ويرفق الإيصال الدال على سداد الرسوم، بطلب الاطلاع.

رابعا: وبعد الانتهاء من سداد الرسوم وتقديم طلب الاطلاع، يبلغ مندوبو اللجنة في المديرية، الطالب بموعد الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة به.

خامسا: يلتزم الطالب بالحضور في الموعد المحدد له للاطلاع على كراسة الإجابة، ومن يتخلف عن الموعد المحدد عليه الاتصال بلجنة النظام والمراقبة لتحديد موعد آخر.

سادسا: على الطالب الحضور بمفرده إلى مقر لجنة النظام والمراقبة للاطلاع على كراسة الإجابة أو مع ولي أمره بموجب بطاقته العائلية التي تثبت صلته بالطالب.

سابعا: يستطيع الطالب الاطلاع على صورة كراسة الإجابة وليس أصل الكراسة.

ثامنا: يدون الطالب الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، وحال عدم وجود ملاحظات بصورة كراسة الإجابة، يكتب الطالب «تم الاطلاع ولا يوجد ملاحظات عليها».

تاسعا: يوقّع الطالب شخصيا على غلاف صورة كراسة الإجابة بعد الاطلاع.

عاشرا: عقب انتهاء الطالب من الاطلاع وتدوين ملاحظاته، يسلّم صورة كراسة الامتحان مع الملاحظات إلى عضو لجنة النظام والمراقبة.