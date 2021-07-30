«لو شوفت حد بيسرق غطا بلاعة».. طرق الإبلاغ في القاهرة والجيزة

اتخذت محافظتا القاهرة والجيزة عدة إجراءات لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالشوارع والميادين، وطالبوا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي وقائع سرقة على الفور، حتى يجري التعامل مع من يقومون بتلك الكوارث والحد من ظاهرة سرقة الأغطية.

القاهرة تتعامل مع الأمر بشكل فوري

من جانبها، طالبت شركة الصرف الصحي بالقاهرة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات أو محاولات سرقة أغطية البالوعات على الخط الساخن 175، حيث يستقبل شكاوى المواطنين بمحافظة القاهرة عن خدمات الصرف الصحي، ويجري التعامل الفوري مع أي بلاغ عن سرقة أغطية البالوعات المفقودة.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الشركة تتعاون مع الأجهزة التنفيذية وتسعى لمجابهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، للحد من تعرض المواطنين والأطفال لمخاطر السقوط بها وتعرض حياتهم للخطر.

وأشار إلى أنه يجري العمل على مجابهة ظاهرة سرقة الأغطية باستمرار، وعلى المواطنين دور كبير في الاتصال الفوري، حتى يجري منع وقوع الجريمة وعقاب المجرم، والحفاظ على أرواح المواطنين من المارة في الشوارع، مؤكدا وجود تكليفات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تكون بلاغات سرقة الأغطية لها أولوية قصوى في التعامل الفوري معها من أجل سلامة المواطنين.

الجيزة تستقبل البلاغات

وفى الجيزة، تستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بلاغات سرقة أغطية البالوعات على الخط الساخن 125، وعلى أي مواطن اتباع الإجراءات للحد من الكارثة والحفاظ على البالوعات دون أي تلاعب من خلال الاتصال بالخط الساخن من أي تليفون أرضي، والعمل على تأمين البئر بأي غطاء حتى وصول عمال الصيانة المختصة لتركيب غطاء بديل تفاديا لوقوع أي مواطن أو طفل، وأكدت الشركة أن عمال الصيانة يصلون إلى الموقع في غضون 30 دقيقة على الأكثر للتعامل وتركيب بديل للغطاء المفقود.