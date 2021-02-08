إنتهاء 40% من مشروع الصرف الصحى بالفلكى شرق الإسكندرية

تفقدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه اول، اليوم الإثنين، مشروعات الصرف الصحى المقامة بمنطقة الفلكى بكلا من شارع 16 الاصلاح وشارع البصل، حيث تم انتهاء قرابة 40% من أعمال ذلك المشروع الذي يخدم قطاع كبير في تلك المنطقة النائية، حيث تابعت مسعود ما تم من تنفيذ الخطة الموضوعة لمشروع الصرف بالمنطقة.

وشددت رئيس الحي، على مواصلة العمل على مدار اليوم حتى يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد لتنفيذه، لافتة إلى الإنتهاء من توصيل عدد من الشوارع الفرعية بالخط الرئيسي لحل مشكلة الصرف في هذه الشوارع نهائياً.

وأكدت أنه جاري استكمال باقي الشوارع الفرعية بناءا علي ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الجهاز التنفيذي وشركة الصرف والحي بناءا علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لإنهاء كافة الشكاوي بهذه المنطقة.

ومن التطوير الأرضي إلى التطوير التكنولوجي، قد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتواجد مدير المركز وموظفى الإدارة بتدريب عدد 60 موظف من موظفى الحى من مختلف الإدارات كمرحلة اولى علي أساسيات الحاسب الآلي.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه اول، إن تلك التدريبات فى إطار الوصول إلى جهاز إداري كفء فعال، للعمل على تخفيف العبء على السادة المواطنين، حيث يهدف التدريب للوصول إلى جهاز ادارة كفء متطور لتقديم أفضل خدمات للمواطنين وتنفيذ التحويل الرقمى وبناء منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.