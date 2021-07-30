شيخ الأزهر يدعو إلى تجريم كل أشكال الاتجار بالبشر: «محرم شرعا»

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام جاء ليحرر الإنسانية من عاداتٍ جاهليةٍ أرهقت الناس قرونًا عديدةً؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال، في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جاء الإسلام ليحرر الإنسانية من عاداتٍ جاهليةٍ أرهقت الناس قرونًا عديدةً؛ فحرم الله الرقَّ بكافة أشكاله وصوره، ووضع الشرائع الملزمة التي تحارب ظلم الإنسان وإهدار كرامته، وتؤصِّل للمساواة بين الناس جميعًا».

وأتم: «يَحرُمُ شرعًا الاتجار بالبشر، وأدعو إلى تجريم كافة أشكاله، وفرض مزيدٍ من الرقابة لاستئصاله، وضرورة دعم ضحاياه».