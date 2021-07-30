«الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بـ5 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، خلال الفترة من الجمعة، 30 يوليو الجاري، وتستمر حتى السبت، 31 من الشهر نفسه، في 5 محافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات التي تنطلق بها القوافل، وأماكن وجودها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ كفر العرب، مركز فارسكور، محافظة دمياط.

ـ كوميرة، مركز كرداسة، بمحافظة الجيزة.

ـ أولاد محمد مركز الغنايم، بمحافظة أسيوط.

ـ إصلاح الغيط الكبير، مركز جمصة، محافظة الدقهلية.

ـ شركة 55 مركز الخارجة، محافظة الوادي الجديد.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وتتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهي:

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم إطلاق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات، بالإضافة إلى أن القوافل الطبية لمبادرة «حياة كريمة»، توفر صيدلية بها كل الأدوية، موضحة أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، أوضحت في تصريح سابق لها، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.