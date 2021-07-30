أزمة عالمية في البن قد تحرمك من فنجان قهوة.. تعرف على الأسباب

واصلت أسعار البن ارتفاعها في الأسواق العالمية بسبب أزمات المناخ التي طرأت على البرازيل، المُنتِج الأكبر في العالم، وانعكست تلك الزيادات على الأسعار في مصر، وسط توقعات بتقلبات شديدة في السعر خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد سلاسل القهوة العالمية مثل «كوستا وستاربكس» ومنتجين مثل «نسكافيه» أزمات طاحنة على خلفية الارتفاعات الأخيرة، ونقص المعروض من البن.

وبحسب وكالة «بلومبرج» فقد ارتفعت أسعار حبوب القهوة الفاخرة بما يزيد عن 30% خلال أسبوع لتتجاوز 3 دولارات للرطل، الذي يعادل 450 جراما تقريبا، وقالت الوكالة إن تلك الأسعار تعد الأعلى منذ نحو 7 سنوات، حينما ارتفعت العقود الآجلة للبن بما نسبته 14% لتسجل 2.15 دولاراً للرطل مسجلة أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وأكدت الوكالة أن الحبوب الفاخرة تعد الأكثر استخداما لدى «ستاربكس» وغيرها من سلاسل المقاهي العالمية، موضحة أن موجة البرودة التي اجتاحت البرازيل أدت إلى تراجع المحصول في الدولة التي يمثل إنتاجها 40% من الإنتاج العالمي.

ولا تعد أزمة البرودة ونقص المنتج هي الوحيدة المؤثرة على أسعار البن، حيث تسببت أزمات سلاسل الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن في تفاقم الأزمة الحالية، وبحسب تصريحات سابقة لتيسير بغدادي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، فإن ارتفاع أسعار البن العالمية انعكس على السوق المحلية، نتيجة أزمة المعروض، وتوقع بغدادي أن تستمر الارتفاعات الحالية حتى عام 2022، خاصة أن أشجار البن تأخذ وقتا طويلا لإعادة طرح الثمار، وهي الفترة التي تستغرق نحو عامين تقريبا.

وبحسب جولة لـ«الوطن» في محال البن الشهيرة، فإن الأسعار ارتفعت بشكل ملاحظ فيه، وتركزت الزيادات في العبوات صغيرة الحجم زنة ربع كيلو ونصف كيلو.

وبحسب قوائم الأسعار فإن سعر كيلو البن الحبشي المجوج يصل إلى 324 جنيها، بينما يباع البن السادة بـ260 جنيها، ويباع البن الأورجانيك السادة بسعر 300 والمحوج 364 جنيها، ويباغ البن البرازيلي السادة بـ216 جنيها، والمحوج بسعر280 جنيها، والبن اليمني «المحوج» بسعر 624 جنيها والسادة بـ 560 جنيها.