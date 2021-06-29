ارتفاع الدين العام الاتحادي في البرازيل بنسبة 1.61%

قالت وزارة الخزانة البرازيلية، إن الدين العام الاتحادي للبلاد ارتفع في مايو الماضي، إلى 5.17 تريليون ريال «ما يعادل 1.05 تريليون دولار»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأضافت الوزارة البرازيلية، أن متوسط تكلفة خدمة الدين المحلي الجديد الذي صدر في الـ12 شهرا حتى نهاية مايو الماضي ارتفع إلى 5.5% من 5.1%، وهو الأعلى هذا العام.

«الخزانة» البرازيلية: ارتفاع متوسط تكلفة خدمة مجمل الدين المحلي إلى 7.6%

وأشارت الخزانة البرازيلية، إلى أن متوسط تكلفة خدمة مجمل الدين المحلي على مدار الـ12 شهرا حتى نهاية مايو الماضي ارتفع إلى 7.6%، وهو أيضا الأعلى هذا العام.

وزاد الأجانب حيازاتهم من الدين البرازيلي إلى 9.9% من الإجمالي في مايو الماضي من 9.7% في أبريل الماضي، وهو الأعلى هذا العام، كما ارتفعت حيازات الأجانب بشكل مطرد من 9.1% قبل عام والذي كان الأدنى منذ 2009.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 18448402حالة

وجاء ذلك في وقت تعاني فيها البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، واعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الاثنين، تسجيل 27804 حالة إصابة بالفيروس، و618 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18448402حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 514092 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«الشرق الأوسط».

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قلل في وقت سابق، من شأن فيروس «كورونا» أملا في الحفاظ على الاقتصاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووصف بولسونارو، الفيروس، بأنه إنفلونزا صغيرة، وأعلن في وقت سابق، رفضه لوضع الكمامات.

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