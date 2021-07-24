البن يواصل ارتفاعاته بعد أزمة جفاف البرازيل

واصلت أسعار البن ارتفاعها عالميا بعدما واجهت البرازيل، وهي أكبر دولة مصدرة للبن في العالم، أكبر موجة جفاف منذ 25 عاما وهو ما انعكس على السوق المحلية لتتوالى الارتفاعات، وهو ما قد يمتد حتى عام 2022.

وقال تيسير بغدادي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ارتفاع في أسعار البن في السوق المحلية، نتيجة لارتفاع أسعار البن عالميا بسبب قلة المعروض، لافتا إلى أن الارتفاع قد يمتد إلى عام 2022، فأشجار البن تستغرق عامين لكي تثمر، لافتا إلى أن الارتفاع أدى إلى إخفاء العروض السعرية لعدد من المستوردين على الكميات الكبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

ومن جهته، قال أحد العمال بأحد محال بيع البن الشهيرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الارتفاع متواصل ويظهر بشكل أكبر في العبوات ربع الكيلو والنصف كيلو، لافتا إلى أن سعر كيلو البن الحبشي المجوج يباع بـ 324 جنيها، والسادة يباع بسعر 260 جنيها، ويباع البن الأورجانيك السادة بسعر 300 والمحوج 364 جنيها، البن البرازيلي السادة بـ216 جنيها والبن المحوج منه يباع بسعر280 جنيها، والبن اليمني «المحوج» يباع بسعر 624 جنيها والسادة يباع بـ 560 جنيها، والكولومبي يباع بسعر304 جنيهات للمجوج و240 جنيها للسادة، فيما يباع التوليفات الخاصة دوبل محوج بسعر تراوح من 240 و320 جنيها للكيلو.

ودعا المواطنين إلى الشراء من أماكن موثوق فيها لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انتشار الغش التجاري.

فيما يباع بن شاهين التركي السادة في محلات مدينة نصر بسعر تراوح من 80 جنيها لـ 100 جنيه والسادة يباع بـ 300 جنيه فيما يباع البن الكولومبي بسعر 180 جنيهًا ويباع بن شاهين المحوج سوبر غامق بسعر 215 جنيهًا.