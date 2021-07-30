قيس سعيد لـ«نيويورك تايمز»: أكره الديكتاتورية وهدفي الحفاظ على الحريات
كتب:
خالد عبد الرسول
09:46 م | الجمعة 30 يوليو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء سابق مع قيادات الهيئات القضائية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء مع صحفيين بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية: «أكره الانقلابات والديكتاتورية»، مؤكدا أن «ما يجري في تونس هدفه الحفاظ على الدولة والحقوق والحريات».
وأوضح «سعيد» أن ما تم من قرارات جرى وفقا للدستور التونسي، قائلا: «لن أتركهم يهددون الدولة التونسية».
ووجَّه كلامه لمراسلي الصحيفة الأمريكية قائلا: «اعملوا بكل بحرية داخل تونس».