قيس سعيد لـ«نيويورك تايمز»: أكره الديكتاتورية وهدفي الحفاظ على الحريات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء مع صحفيين بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية: «أكره الانقلابات والديكتاتورية»، مؤكدا أن «ما يجري في تونس هدفه الحفاظ على الدولة والحقوق والحريات».

وأوضح «سعيد» أن ما تم من قرارات جرى وفقا للدستور التونسي، قائلا: «لن أتركهم يهددون الدولة التونسية».

ووجَّه كلامه لمراسلي الصحيفة الأمريكية قائلا: «اعملوا بكل بحرية داخل تونس».