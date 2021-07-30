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قيس سعيد لـ«نيويورك تايمز»: أكره الديكتاتورية وهدفي الحفاظ على الحريات

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خالد عبد الرسول
09:46 م | الجمعة 30 يوليو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء سابق مع قيادات الهيئات القضائية

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء سابق مع قيادات الهيئات القضائية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقاء مع صحفيين بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية: «أكره الانقلابات والديكتاتورية»، مؤكدا أن «ما يجري في تونس هدفه الحفاظ على الدولة والحقوق والحريات».

وأوضح «سعيد» أن ما تم من قرارات جرى وفقا للدستور التونسي، قائلا: «لن أتركهم يهددون الدولة التونسية».

ووجَّه كلامه لمراسلي الصحيفة الأمريكية قائلا: «اعملوا بكل بحرية داخل تونس».

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