وفد مصري في روسيا لمتابعة بدء تصنيع «مصيدة قلب مفاعل» محطة الضبعة

زار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، ووفد مرافق، مصنع «تاجماش» بمدينة سمارا الروسية، لمراجعة جاهزية بدء تصنيع «مصيدة قلب المفاعل» ضمن زيارة الوفد إلى روسيا، لحضور بدء تصنيع المعدات الثقيلة لمحطة الضبعة النووية.

اجتماعات تمهيدية مع الجانب الروسي قبل المرور على خطوط المصنع

وأكد الدكتور أمجد الوكيل، أن الوفد عقد عدة اجتماعات تمهيدية مع الجانب الروسي قبل المرور على خطوط المصنع، من أجل استعراض مراحل تصنيع «مصيدة قلب المفاعل» ثم انتهت بمراسم احتفالية خاصة بالتوقيع على محضر الجاهزية لبدء تصنيع مصيدة قلب المفاعل.

جولة في غرفة التحكم المركزية بمحطة روستوفسكايا

وقام الوفد المصري، اليوم، بزيارة لمحطة «روستوفسكايا» في غرفة التحكم المركزية، التي يتم من خلالها توزيع الكهرباء المولدة في المحطة، وكذلك غرفة التحكم الخاصة بوحدة الطاقة رقم 4، وغرفة التوربينات بوحدة الطاقة رقم 4.

زيارة لمواقع الإنتاج لتصنيع أوعية ضغط المفاعلات النووية

وزار أعضاء الوفد مصنع «أتوم ماش» الواقع في مدينة فولغودونسك، حيث تفقدوا مواقع الإنتاج لتصنيع أوعية ضغط المفاعلات النووية.

جدير بالذكر أن العمل يُجرى على تنفيذ مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لتكون أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في البلاد.

وستتكون محطة الضبعة الكهروذرية من 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها سيتم تجهيزها بمفاعل VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (GEN3+) الذي يعتبر أحدث تقنية مصممة لمحطات الطاقة النووية وتُطبق بنجاح في دولتين أخرتين، ما عدا مصر، حيث تعمل في روسيا أربع وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات «الجيل الثالث+» بواقع اثنتين في محطة لينينغراد، واثنتين أخرتين في محطة «نوفوفورونيج».