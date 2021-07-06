رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة وزير الكهرباء

وافق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، بعد أيام على تقديمها من قبل وزير الكهرباء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويمر العراق بأزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت باستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، حيث أشارت الأرقام إلى وجود نحو 70 استهداف خلال شهر واحد.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قالت في وقت سابق، إن هناك هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الكهرباء، فيما أكدت وصول الإنتاج الى 19 ألف ميجاواط.

المتحدث باسم «الكهرباء»: هناك هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الوزارة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، أن «هناك هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الكهرباء وحاولنا جاهدين أن ننأى بنفسنا من أي تداعيات أو تجاذبات سياسية».

وأضاف العبادي، أن ملف الكهرباء فيه كل التداعيات التي يتحدث عنها الشعب العراقي، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء، قدم استقالته بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص الكهرباء.

وأوضح العبادي: «وصلنا إلى 19 ألف ميجاواط والتجهيز في وضع جيد»، مشيراً الى إعادة المنظومة إلى وضعها بعد ساعتين من تعرضها للإطفاء.

والأحد الماضي، دعا الصدر، إلى إقالة وزير الكهرباء، لعدم قدرته على حل المشكلات الحالية التي يعاني منها الشعب، واقترح زعيم التيار الصدري، عقد اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الكهرباء في العراق.

وقال الصدر في تغريدة، إن مشكلة الكهرباء في العراق تكمن في عدة أمور مهمة تسببت ولو بصورة تدريجية بتردي الطاقة الكهربائية الكهرباء، وأوضح أن الفساد أحد الأسباب التي أدت إلى هدر الطاقة الكهربائية، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت أمس الاثنين، إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة في محافظة ديالى الواقعة في شرقي «بغداد».

وقالت الخلية العراقية، في بيان، إنه بجهد استخباري وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قطاع الفوج الرابع في لواء المشاة18 بالفرقة الخامسة بالجيش من إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في «منطقة الصفرة» بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع «تي إن تي».

وأضافت الخلية العراقية، أن العبوة كانت موضوعة على أحد أبراج نقل الطاقة، حيث تم التعامل معها من قبل الجهد الهندسي.