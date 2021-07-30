«يطور سيارات ذاتية القيادة».. 10 تصريحات لفريق «عين شمس» ثالث مسابقة فورميلا

حلت إسراء حسن ويمنى محمد ومايكل سامي، ممثلو فريق سباقات جامعة عين شمس، الحائز على المركز الثالث عالميا والأول عربيا وأفريقيا بمسابقة فورميلا للطلاب بالمملكة المتحدة، (Formula Students UK)، التى تجمع المبدعين من كل أنحاء العالم على حلبة Silverstone فى المملكة المتحدة، ضيوفا على الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc».

وفي التقرير نرصد أبرز 10 تصريحات المعلومات عن الفريق الفائز بالمركز الثالث في مسابقة فورميلا:

1-الفريق مقسم إلى جزئين، الأول خاص بالأمور التقنية والذي يصنع السيارة، والثاني هو فريق البيزنس لدراسة كيفية نجاح الفريق على أرض الواقع.

2-عرض دراسة تجارية لسيارة سباق كهربية ذاتية القيادة تحمل اسم الجامعة.

3-الدراسة كاملة حتى نضمن أن تكون البنية التحتية للبلاد التي نطرح فيها السيارات مناسبة لها.

4-اختار العاصمة الإدارية الجديدة حتى تعمل فيها سيارتنا لأن بنيتها التحتية تسمح بذلك.

5-الفريق يستهدف إحياء صناعة السيارات في مصر، ولديه مجموعة تهتم بالبيئة لتقليل استهلاك الوقود ويشارك في أكثر من مسابقة.

6-أي نظام ذاتي القيادة يجب أن يجيب على 3 أسئلة وهي «أين مكان المركبة، إلى أين ستتحرك، كيف ستتجه إلى المكان المطلوب».

7-السيارة تعتمد على بعض أجهزة الكمبيوتر والكاميرات والـSESNORS والمواتير الموجودة على الدريكسيون.

8-الفكرة الأساسية للسيارة هي أن تحل المعدات المناسبة مكان كل حركة يقوم بها الإنسان حتى تكون المركبة ذاتية القيادة.

9-مصر فيها أكثر من مدينة ذكية، لذلك اختار الفريق العمل بها، والأمر لن يتوقف عند العاصمة الإدارية فقط.

10-الفريق يشارك في مسابقات المركبات ذاتية القيادة والمركبات التي تعتمد على الطاقة الكهربية.