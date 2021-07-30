غادة جبارة: أسير على نهج أشرف ذكي في رئاسة أكاديمية الفنون

قالت الدكتور غادة جبارة، المكلفة بتسيير أعمال أكاديمية الفنون، إن الدكتور أشرف ذكي، الرئيس السابق للأكاديمية، صعّب المهمة على أي شخص يتولى المسؤولية بعده، «هو مش بس شاطر ومجتهد، كمان بيتمتع بحب الناس، وأنا كنت النائب بتاعه من أول يوم، وأفكارنا واحدة وماشيين في طريق واحد».

وأضافت «جبارة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلاميان دينا عبدالكريم وحسام الدين حسين، على الفضائية المصرية، أنه سيتم استكمال الإنشاءات التي تجرى في الأكاديمية، كما سيتم العمل على إعادة هيكلة وسد العجز بالنسبة لأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم الموجودين بالأكاديمية.

وأوضحت أنه سيتم العمل على تطوير المناهج والمقررات الدراسية واللوائح للحصول على جودة التعليم من الجهات المعنية، لافتة إلى أنه سيتم استكمال ملف البعثات التعليمية للخارج من زملاء الأكاديمية أو الأساتذة في مهمات علمية أو بعثات لتجديد دماء الأكاديمية وحتى يحتكوا بالثقافات الأخرى.

وأكدت أنه سيتم استقطاب الكثير من الخبراء، من أجل مد الطلاب بخبراتهم وثقافاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن الفعاليات الفنية، والمشاركات تُجرى على قدم وساق في كافة مهرجانات بمعاهد الأكاديمية المختلفة، «إمبارح خدنا درع التمييز في مسابقة إبداع الموسم التاسع على مستوى الجمهورية، وده شرف كبير جدا».

وقال أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، في تصريح سابق له، إنه سيقوم بتسليم مهام منصبه يوم الأحد المقبل، لخلفه في رئاسة أكاديمية الفنون، وبهذا سيكون رئيسا سابقا للأكاديمية، «كنت براعي ربنا وضميري وكنت على قد ثقة زملائي، الشكر كله لله سبحانه وتعالى ومجهود زملائي وأحد البنوك اللي قولتها معاك في البرنامج قبل كده».