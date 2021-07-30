نيللي كريم تؤكد لـ«الوطن» صحة ارتباطها: «لسه محددناش موعد الزفاف»

أكدت الفنانة نيللي كريم الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول ارتباطها من جديد.

وأوضحت نيللي، لـ«الوطن»، أن الأقاويل صحيحة، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد للزفاف، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك حفل زفاف.

وشاركت نيللي كريم في رمضان الماضي بمسلسل «ضد الكسر»، من إنتاج شركة «العدل جروب» والذي شارك في بطولته كل من محمد فراج ولقاء الخميسي وسينتيا خليفة ومصطفى درويش وحمزة العيلي وتارا عماد وهشام إسماعيل وتامر هاشم وبيومي فؤاد وسامي مغاوري ورمزي العدل وشادي الدالي والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وأحمد حسني وإخراج أحمد خالد.