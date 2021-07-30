لحظة انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية بعد سؤال عن علاقته بالإخوان

رفض الداعية الإخواني عمرو خالد، الخوض في الأحاديث السياسية، أثناء مداخلة له عبر الفيديو، ببرنامج «سؤال مباشر»، المذاع على فضائية «العربية» للإعلامي خالد مدخلي.

وقال عمرو خالد، إنه يعمل منذ 5 سنوات على توطيد فهمه لفكرة «الإحسان» الموجودة في الدين الإسلامي، كونها فكرة عميقه في الدين، وقابلة بشكل دائم للتطوير والإنجاح، «الإحسان زي ما وصفه النبي أن تعبد الله كأنك تراه».

وبعد حديث بينه وبين المذيع، أوضح أنه لن يتحدث أثناء مداخلته بالبرنامج عن السياسة أو ما يخصها.