رئيس «صوت العرب» الأسبق: ساهمت في التخلص من الاحتلال للدول العربية

قال الإذاعى محمد مرعى، رئيس شبكة صوت العرب الأسبق، إن إذاعة «صوت العرب» كان لها دور كبير في الظروف التي عاشتها الأمة العربية تحت سيطرة الاحتلال الأجنبي الغاشم، حيث حثت الإذاعة الشعوب العربية بأكملها على مقاومة الاحتلال الغاشم، وبالفعل بعد سنوات رحل الاستعمار عن العديد من الدولة العربية، وكان لإذاعة صوت العرب دور كبير في ذلك.

وأضاف رئيس شبكة صوت العرب الأسبق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن التليفزيون لم يكن متواجدا في مصر أو الدول العربية في فترة الخمسينيات، الأمر الذي كان سببا رئيسيا لإنشاء إذاعة موحدة تصل إلى جميع الشعوب العربية وتدعمهم وتحثهم على التخلص من الاستعمار الأجنبي، فضلا عن إبراز أهمية الدور المصري في العالم العربي.

وأوضح أن المؤسسات الإعلامية تنشئ طبقا للظروف المحيطة للبلاد، حيث إنه في الوقت الحالي اختلفت سياسة إذاعة صوت العرب عن السابق لأنه كل الدول العربية لها أدواتها الإعلامية المتنوعة والمختلفة والتي تستطيع من خلالها توصيل ما تريده لشعوبها.

كانت تبث روح الوطنية للشعوب

وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إذاعة «صوت العرب» عاشت العديد من التطورات السياسية المختلفة داخل مصر وخارجها، لأنها كانت إحدى الوسائل المهمة للتعبير عن القوة الناعمة في مصر آنذاك، مشيرا إلى أنها لها تأثير كبير في المنطقة العربية من خلال حشد الشعوب العربية المختلفة وبث الروح الوطنية بداخلهم.

وأضاف بدر الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى تقوية وترسيخ القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية، والتي تبدأ من خلال الوعي الداخلي، ومن ثم تنقل التجربة والإيجابيات الخاصة بها إلى الشعوب العربية والعالم الخارجي.

فيلم يوثق تاريخ «صوت العرب» في السلم والحرب

وكانت قد عرضت شبكة قنوات «DMC»، فيلمًا وثائقيًا يحمل عنوان «صوت العرب»، بمناسبة مرور 68 عامًا على نشأة إذاعة «صوت العرب»، حيث عرض البرنامج تاريخ القناة ودورها في محاربة الاستعمار، ومخاطبة الشعوب العربية لتنفيذ رؤية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في السياسة الخارجية.