عاجل.. سقوط صاروخ داخل شركة مصافي الشمال في بيجي العراقية

أعلنت وسائل إعلام عراقية، أن صاروخا محليا الصنع، سقط داخل شركة مصافي الشمال في بيجي الواقعة في محافظة «صلاح الدين» وسط البلاد، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

كانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قالت أمس الجمعة، في بيان، إن اعتداء إرهابيا على أحد مجالس العزاء في منطقة «البو جيلي» بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، أدى إلى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي.

مقتل 7 أشخاص جراء هجوم لـ«داعش» على مجلس عزاء في «صلاح الدين»

وكانت عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، نفذت هجوما على مجلس عزاء في «صلاح الدين»، أمس الجمعة، وقال مصدر أمني في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن الهجوم انتهى بعد وصول تعزيزات أمنية من جميع القطعات إلى موقع الحادث، حيث قامت بعمليات تمشيط للمنطقة.

وأشار المصدر الأمني، إلى الهجوم، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 17 آخرين، بينهم من القوات الأمنية.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر أمني، اليوم، أن عنصرا في الأجهزة الأمنية، قتل إثر هجوم لعناصر من تنظيم «داعش» في محافظة ديالى الواقعة في شرقي العاصمة العراقية «بغداد».

وقال المصدر في حديث لـ«السومرية»، إن عناصر من التنظيم الإرهابي هاجموا ثكنة عسكرية متواجدة عند مقبرة حلوان في أطراف جلولاء بالمحافظة، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر في الأجهزة الأمنية وحرق سيارة.