«التحالف العربي» يحبط محاولة للهجوم على سفينة سعودية بطائرة مسيرة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أمس الجمعة، إنه تم إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى استمرار تهديد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لخطوط الملاحة البحرية العالمية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«التحالف»: جهودنا أسهمت في حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب

وأكد «التحالف العربي»، أن جهوده أسهمت في حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وكان «التحالف العربي»، أعلن، السبت الماضي، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون نحو جازان جنوب السعودية، وقال إن محاولت الحوثي، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

كما أعلن «التحالف»، اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية 4 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيرة استهدفت «خميس مشيط»، مشيرا إلى استمرار الحوثيون العدائيون بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال «التحالف العربي»: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية».

وأعلن «التحالف العربي»، في 3 يوليو الجاري، إحباط عمل عدائي وشيك، وقال: «قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائياً وشيكاً»، مؤكدا اعتراض وتدمير هدف جوي معاد أطلقه الحوثيين باتجاه السعودية.

من جانبها، أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس الجمعة، عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قام بها الحوثيين، وحاولوا من خلالها الاعتداء على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة مفخخة جنوب البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وقالت الأمانة العامة، في بيان أصدرته من مقرها في تونس، إنها إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية التي يقوم بها الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران التي لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومرافقها الحيوية فقط بل حركة الملاحة الدولية وأمنها وحرية التجارة العالمية في البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي والسلام والأمن الدوليين، في تحد سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار.

«الداخلية العرب» تجدد تجدد وقوفها الكامل مع السعودية إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية

وأضافت الأمانة العامة، انها تجدد وقوفها الكامل مع السعودية إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية ومساندتها المطلقة للإجراءات كافة التي تقوم بها للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها ومرافقها الحيوية وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.

من جانبها، استنكرت البحرين، بشدة المحاولة العدائية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران للهجوم على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة مسيرة مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الجمعة، أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

الخارجية البحرينية تشيد بكفاءة قوات «التحالف العربي» التي تمكنت من إحباط الهجوم

وأشادت الوزارة البحرينية، بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن «التحالف العربي» التي تمكنت من إحباط الهجوم، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية بالمنطقة وحرية التجارة العالمية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية اليمنية، الاعتداء الإرهابي الفاشل الذي نفذه الحوثيين الإرهابين المدعومين من إيران على سفينة تجارية سعودية في مدخل البحر الأحمر بطائرات مسيرة مفخخة.

وقالت الوزارة اليمنية، في بيان، إن استمرار الهجمات الإرهابية للحوثيين، يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي، واستخفافهم بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية إلى الأمن والسلام والاستقرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وحثت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة، واستمرار تصعيدها العسكري في محافظتي مارب والبيضاء، وتهديدها أمن الملاحة الدولية، بما يهدد السلام والأمن الدوليين.

وشددت وزارة الخارجية المينية، على موقف بلادها الثابت والداعم للسعودية، وتضامنها الكامل في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.