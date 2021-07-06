في مأرب.. التحالف العربي يشن عشرات الغارات الجوية على مواقع الحوثيين

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أن القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية، وبإسناد من دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، حققت في محافظة البيضاء، انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدة محاور قتالية، بدءا من مديرية الزاهر، التي اقتربت منها قوات الجيش من المناطق المحيطة لاسيما مأرب.

وأشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إلى استمرار الميليشيات الحوثية بإطلاق الصواريخ الباليستية، والطيران المسير المتفجر، وبصورة متعمدة وممنهجة على المدنيين والأعيان المدنية، على الرغم من أن المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام، يعمل بجهود متواصلة من الأشقاء في إيجاد الأمن والسلام في ربوع وطننا اليمني، مؤكدًا أن الجرائم الإرهابية للميليشيات الحوثية، لن تمر دون عقاب أو محاسبة، ولن تكون عائقًا أمام شعبنا وقواته المسلحة لاستكمال تحرير الوطن من الميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية.

وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة، تنفيذ العمليات الدفاعية والهجومية، والتكتيكات العسكرية، وتحقيق السيطرة على الأرض وتحرير مواقع مهمة، والتصدي للتسللات والهجمات العدائية للميليشيات الانقلابية الحوثية في جميع جبهات محافظة مأرب، مشيرًا إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دورًا فعالاً في تدمير القدرات الحوثية، وذلك بتنفيذ العشرات من الغارات الجوية الدقيقة والمحكمة، في جبهات محافظة مأرب.

الجيش الوطني اليمني: تحقيق السيطرة على الأرض وتحرير مواقع مهمة في مأرب

وأضاف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حققت انتصارات أخرى في جبهة الحازمية، بمديرية الصومعة، المحاذية لمديرية البيضاء، حيث نفذت هجمات على مواقع الميليشيا، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية، وأهمها مواقع جبل الجماجم الاستراتيجي، ومواقع وفاء والسوس وشبكة ذي مضاحي والشاردة وجبال شوكان ومواقع الشجرة وشباعة وقرية المضاحي وآل دومان.

وأوضح أنه تم استعراض الأهداف التي حققتها مدفعية الجيش الوطني، خلال المعارك الأخيرة، في استهدافها لمواقع وتحصينات ومعدات وأسلحة الميليشيات الحوثية الانقلابية، موضحًا أن إجمالي ما تم تدميره من المعدات والأسلحة التي حشدتها الميليشيات لاستهداف محافظة مأرب 80%، وذلك بالطيران المقاتل أو بنيران مدفعية الجيش، وغيرها من الأسلحة.