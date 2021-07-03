«التحالف العربي» يحبط محاولات الحوثيين استهداف الأراضي السعودية

واصل الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران، استهداف السعودية، بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة «درون»، فيما تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن «التحالف العربي»، من إحباط هذه الهجمات والتي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في الأراضي السعودية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، في وقت مبكر من اليوم، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد أطلقه الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

وقال «التحالف العربي»، في بيان إن القوات المشتركة للتحالف اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملا عدائيا وشيكا، مشيرا إلى استمرار محاولات الحوثيين تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

«التحالف»: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

وأكد «التحالف العربي»،أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

بدوره، أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بجهود «التحال فالعربي»، ومساندته لاستكمال التحرير ودحر الحوثيين الإرهابيين وإفشال مشروع إيران ومخططاته التخريبية.

وفي سياق متصل، أعربت منظمة «التعاون الإسلامي»، إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق الحوثيين الإرهابيين، هدفاً جوياً معادياً باتجاه السعودية، وشدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوس العثيمين، على أن «التعاون الإسلامي»، تدين الممارسات الإرهابية التي يرتكبها الحوثيين، ومن يقف وراءهم ويمدهم بالمال والسلاح، باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وجدد العثيمين، تأكيده وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة السعوديين والمقيمين على أراضيها.

الجيش الوطني اليمني يطلق عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في «البيضاء»

من جانبه، أطلق الجيش الوطني اليمني، عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن، ضد الحوثيين في المحافظة، وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إن العملية العسكرية، حققت تقدماً ميدانياً شمل استعادة، عدة مواقع، في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف الإرياني، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تقدم مستمر، باتت معه القوات الحكومية على بعد 3 كيلوات من الطريق الرئيس الرابط بين البيضاء ومكيراس.

وأفشلت وحدات في الجيش الوطني اليمني مسنودة من رجال القبائل، محاولة تقدم الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران في «جبهة صرواح» ومحاولة تسلل غربي محافظة مأرب.

وأشار مصدر عسكري يمني، إلى مقتل أكثر من 13 من الحوثيين بنيران الجيش، خلال صده، محاولة تسلل في جبهة المشجح.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة في جبهة صرواح، عقب هجوم شنه الحوثيون حاولت من خلاله التقدم في الجبهة، مشيرا في تصريح، إلى أن المعركة انتهت بسقوط عدد من عناصر الحوثيين المهاجمة، بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار.

دفاعات الجيش الوطني اليمني تسقط طائرة انتحارية مسيرة تابعة للحوثيين في «جبهة صرواح»

كما أسقط دفاعات الجيش الوطني اليمني، طائرة انتحارية مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية، فيما شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثفاً، على مواقع وتحصينات وتعزيزات الحوثيين، في الجبهة.

بدورها، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الجمعة، بدعوة السعودية، طرفي «اتفاق الرياض» إلى وقف التصعيد، وقال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك في بيان، إنه يرحب بالبيان السعودي، والذي تضمن رسائل واضحة لاحترام الالتزامات المتفق عليها بوقف التصعيد وعودة الحكومة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن».

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الجمعة، بالجهود السعودية، لحل الأزمة في اليمن،معربة في بيان، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسفر عن توافق لوقف أشكال التصعيد كافة.

ودعت الوزارة الكويتية، الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ «اتفاق الرياض»، بهدف عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن، فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الجمعة، على أهمية وضرورة استجابة طرفي الاتفاق للجهود السعودية نحو تنفيذ بنوده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الحجرف يؤكد مواقف مجلس التعاون الخليجي بدعم الشرعية اليمنية

وأكد الحجرف، مواقف مجلس التعاون الثابتة بدعم الشرعية اليمنية انطلاقاً من المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني،

فيما رحب الأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي»، الدكتور يوسف العثيمين بالدعوة السعودية لطرفي الاتفاق للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف وحقن الدماء ورأب الصدع بين أطياف الشعب اليمني كافة.