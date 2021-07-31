واشنطن تصادر ناقلة تنقل مشتقات النفط لكوريا الشمالية: تنتهك العقوبات

أعلنت السلطات الأمريكية، مصادرة الناقلة «M/T Courageous»، لمشاركتها بنقل المشتقات النفطية لكوريا الشمالية.

وتمت مصادرة السفينة، في البداية من قبل السلطات الكمبودية في مارس من العام الماضي، بموجب مذكرة أمريكية، وأعقب ذلك صدور شكوى مصادرة مدنية عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن المحكمة الاتحادية في نيويورك أصدرت حكما بمصادرة الناقلة، موضحة أن الناقلة تتسع لـ2734 طنا، وتستخدم في عمليات تسليم غير مشروعة للمنتجات البترولية من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ويتم في النهاية توجيه الشحنات إلى ميناء نامبو الكوري الشمالي.

وأضافت العدل الأمريكية: «المواطن السنغافوري (كويك كي سينج)، اشترى الناقلة بأكثر من 500 ألف دولار لاستخدامها في عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى بقيمة 1.5 مليون دولار ومنها إلى سفينة كورية شمالية».

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن «استخدمها كذلك، بغرض السفر إلى ميناء كوريا الشمالية نامبو في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على بيونج يانج».

العدل الأمريكية: «كويك» لا يزال طليقا ومتهما بالتآمر للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية

وتابعت العدل الأمريكية قائلة، إن «كويك» لا يزال طليقا ومتهما بالتآمر للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية، ومؤامرة غسل الأموال التي تضمنت مدفوعات متنوعة بالدولار تمت معالجتها من خلال حسابات في الولايات المتحدة لشراء النفط.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن «بين أمور أخرى، توقفت السفينة لمدة 4 أشهر بين أغسطس وديسمبر 2019، وبشكل غير قانوني عن إرسال المعلومات المتعلقة بموقعها، وخلال هذه الفترة أظهرت صور الأقمار الصناعية أنها شاركت في عملية نقل من سفينة إلى أخرى لأكثر من 1.5 مليون دولار من النفط إلى سفينة كورية شمالية (Saebyol)، والتي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية».