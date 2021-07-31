عاجل.. إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 198 مليون حالة

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، حاجز 198 مليون حالة، وسجلت الإصابات 198014446 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4224183 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي من الفيروس من إلى 178909025حالة.

السلطات الصحية الصينية تسجل 30 حالة إصابة محلية العدوى.. و«صفر وفيات»

وفي الصين، قالت السلطات الصحية، اليوم، إن البر الرئيسي، سجل 30 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، أن من بين حالات الإصابة محلية العدوى، تم الإبلاغ عن 19 حالة في جيانجسو، و6 حالات في هونان، وحالتين في تشونجتشينج، وحالة واحدة في كل من لياونينج وفوجيان وسيتشوان.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم الإبلاغ عن 25 حالة جديدة وافدة، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالفيروس.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 1539 إصابة جديدة بالفيروس و 6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198345 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2095 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 555460 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن البلاد سجلت 40904 إصابة و963 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 19.8 مليون إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 555460 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع حصيلة إصابات المكسيك إلى 2829443 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 19346 إصابة و459 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2829443 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 240456 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، 79732 إصابة ‏جديدة و 370 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34818278 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 610264 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ورجح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن تُصدر قريباً في الولايات المتحدة توصيات أو تفرض قيوداً صحيّة جديدة لمواجهة «كورونا»، ورحب المسؤول الامريكي، بعودة عجلة التطعيمات إلى الدوران بسرعة في البلاد.

ارتفاع وفيات «كورونا» في قارة أفريقيا إلى 5813540 حالة

إفريقيا، أعلن «المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، التابع للاتحاد الإفريقي، أن إجمالي إصابات «كورونا» في القارة وصل إلى 6635522 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات، إلى 168478 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الشفاء من الفيروس إلى 5813540 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، عن تحديثات تتعلق بسياسة السفر والعودة الخاصة بـ الفيروس، اعتبارا من منتصف نهار بعد غد الاثنين، موضحة في بيان، أن التحديثات الجديدة لسياسات السفر والعودة، تتضمن تحديثا لقوائم تصنيف الدول، إلى جانب تحديث لإجراءات المسافرين القادمين من: بنجلاديش، والهند، والنيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا.

وأضافت الصحة القطرية، أن الإجراءات الجديدة تشمل خضوع المسافرين الحاصلين على التطعيم أو المتعافون من المرض في قطر، والقادمين من أحد هذه الدول المذكورة، لحجر فندقي لمدة يومين، على أن تنتهي مدة الحجر بعد الحصول على نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية في اليوم الثاني.

وأشارت الوزارة القطرية، إلى خضوع بقية المسافرين القادمين من هذه الدول للحجر الفندقي لمدة 10 أيام.

الصحة العالمية تتوقع: الإصابات بالعالم ستتجاوز 200 مليون حالة الأسبوعين المقبلين

من جانبها، قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن الإصابات بـ«كورونا» في ارتفاع مستمر حيث أبلغت بنحو 4 ملايين إصابة الأسبوع الماضي، متوقعة أن يتجاوز عدد الإصابات بالعالم 200 مليون حالة الأسبوعين المقبلين.

وقال المدير العام للمنظمة تادروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن 5 من أقاليم «الصحة العالمية» شهدت ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 80%، أو تضاعفت خلال الأسابيع الـ4 الماضية، موضحا أن الحالات في إفريقيا ارتفعت بنفس النسبة في نفس الفترة بسبب سلالة «دلتا» الهندية، الذي تم اكتشافها على الأقل في 132 دولة حول العالم حتى الآن.

وأضاف جيبريسوس، أن إفريقيا شهدت خلال المدة ذاتها، ارتفاع الوفيات بنسبة 80%. وأشار جيبريسوس، إلى أن أكثر من 70% من الدول الإفريقية لن تتمكن من تلقيح 10% من سكانها بنهاية سبتمبر المقبل، موضحا أن معدلات الاختبار في البلدان منخفضة الدخل لم تتجاوز 2% مما عليه في البلدان المتقدمة، فيما تمكنت نصف دول العالم من تلقيح 10% من سكانها في حين أن أقل من الربع لقحوا حوالي 40% من السكان، في حين 3 بلدان فقط تمكنت من تلقيح 70% من السكان.

الصحة العالمية: العالم سيكون بعيدا عن تحقيق تلقيح 10% من سكان كل بلد بحلول نهاية سبتمبر المقبل

وحذر المدير العام للمنظمة، من أن العالم سيكون بعيدا عن تحقيق الهدف الذي كانت «الصحة العالمية» قد أعلنت عنه بتلقيح 10% من سكان كل بلد بحلول نهاية سبتمبر المقبل، و40% في نهاية العام، و70% بحلول منتصف العام المقبل 2022.

كما نبهت المنظمة إلى ضرورة التعامل مع سلالة «دلتا» الهندية، بتكثيف الجهود للخروج دون ظهور سلالات أكثر خطورة، لاسيما بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة من الإصابات في عدة دول حول العالم.

بدوره، أشار المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة الدكتور مايك راين، إلى أن «دلتا» هي «بمثابة تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنها أيضاً تعد بمثابة نداء للتحرك والقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من متحورات أخرى».

وفي الأرجنتين، أعلنت السلطات، أمس الجمعة، أن نتائج الدراسات التي جرت في البلاد أكدت سلامة استخدام لقاح «سبوتنيك 5» الروسي مع لقاحات أخرى، وقالت حكومة محافظة «بوينس آيرس»، أن وزارة الصحة أشارت إلى أن دراسات استخدام الجرعة الأولى من اللقاح الروسي مع الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني السويدي ولقاح «سينوفارم» الصيني لم تكشف عن أي آثار جانبية خطيرة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الجمعة، أن بلادها أرسلت أول دفعة اللقاح المضاد لـ«كورونا» في إطار آلية «كوفاكس»، فيما أشار وزير الخارجية البريطاني، دومينيك رآب، في وقت لاحق، إلى أن 800 ألف جرعة لقاح أرسلت إلى كينيا، جامايكا، جيانا وبليز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.