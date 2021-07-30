ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 197.3 مليون حالة

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم إلى 197309069 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4213101 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 178489651حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورويا الجنوبية إلى 2089 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، أن البلاد سجلت 1710 إصابات جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 196806 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2089 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في البرازيل إلى أكثر من 19.8 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، تسجيل 42283 إصابة و1318 وفاة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 19.8 مليون حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 554497 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسكي، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 19223 إصابة بالفيروس و381 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الإصابات إلى أكثر من 2810000 حالة، فيما قاربت أعداد الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 240 ألف حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات المملكة المتحدة إلى 129515 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الخميس، 31117 إصابة جديدة بالفيروس و85 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5801561 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 129515 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

من جانبه، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الولايات والمحليات، تقديم 100 دولار للمقيمين غير المحصنين، للحصول على جرعات لقاح مضاد لـ «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، إن سلسلة «متاجر كروجر» للبقالة جربتها وشهدت ارتفاع معدلات التطعيم إلى 75% من 50 % بين الموظفين، كما جربت نيومكسيكو وأوهايو وكولورادو هذه الفكرة أيضًا.

ارتفاع إجمالي إصابات قارة إفريقيا إلى 6588000 حالة

إفريقيا، أشار «المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها» التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بدول القارة بلغ 6588000 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 167 ألف وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت السلطات الصحية، أمس الخميس، تسجيل 13751 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و523 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2422151 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 71431 71 حالة.

وفي تونس، أعلن وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي، أمس الخميس، وجود نقص كبير في مادة الأوكسجين خاصة بعد إيقاف الجزائر تصدير هذه المادة منذ 16 يوليو الجاري.

وأضاف الطرابلسي، خلال إشرافه على موكب انطلاق استغلال المستشفى الميداني الذي تقدمت به المغرب في إطار هبة لدعم جهود تونس في مواجهة «كورونا»، أنه من الضروري البحث عن مصدر آخر للأوكسجين حتى تتمكن البلاد من استيراد 150 ألف لتر من الأوكسجين وتوزيعه على مختلف مناطق البلاد.

وكانت، طائرة عسكرية تونسية محملة بكميات من اللقاحات ضد كورونا ومكثفات أكسجين ومستلزمات طبية متنوعة ممنوحة من كل النمسا ومالطا ولوكسمبورج، فضلا عن آلات تنفس ومعدات أخرى من مساهمة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بفرنسا وصلت ظهر أمس الخميس، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وفقا لما ذكرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».