ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الهند إلى 31.5 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، 44230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» و555 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع حصيلة الإصابات إلى 31572344 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 423217 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

الصين تسجل 21 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس.. و«صفر وفيات»

وفي الصين، قالت السلطات الصحية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس، 21 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بينها 18 حالة في مقاطعة جيانجسو، وحالتان في مقاطعة هونان، وحالة واحدة في بكين.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 43 حالة وافدة جديدة مصابة بالفيروس، بينها 21 حالة في مقاطعة يوننان، و9 حالات في مقاطعة قوانجدونج، و7 حالات في شنجهاي، و3 في فوجيان، وحالة واحدة في كل من مقاطعات لياونينج وشاندونج وسيتشوان.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل حالة واحدة جديدة يشتبه في إصابتها في بلدية شنجهاي، وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.

وفي قارة أفريقيا، قالت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديزو مويتي، أمس الخميس إن عمليات شحن لقاحات كورونا إلى إفريقيا، قد تسارعت، ما ضخ زخما جديدا في مسعى القارة للحد من الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وأوضحت مويتي، أن ما يقرب من 4 ملايين جرعة وصلت إلى القارة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تكتسب فيه الخطط الرامية إلى زيادة عمليات التسليم وتطعيم 30% من السكان بحلول نهاية هذا العام قوة دفع.

وأشارت المسؤولة بالمنظمة، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 820 مليون جرعة لتطعيم 30% من سكانها بحلول نهاية 2021 حتى في الوقت الذي تعتزم فيه المبادرات المتعددة الأطراف تقديم هذه السلعة المنقذة للحياة بكميات كبيرة في الأسابيع المقبلة.