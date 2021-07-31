كيف خرجت شائعة إقامة فرح نجل محمد بن زايد في العلمين؟

كشفت مصادر إماراتية مسؤولة لـ«الوطن»، عن أن شائعة إقامة حفل زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، خرجت نتيجة لوصول عدد من رجال الأعمال الإماراتيين مطار برج العرب خلال الأيام القليلة الماضية، من بينهم خلف الحبتور ومعه عدد كبير من معاونيه، لحضور افتتاح فندق ضخم في العلمين، موضحة أن الشيخ محمد بن زايد متواجد حاليا في مدينة «أنيماس» الفرنسية، استعدادا لإقامة حفل زفاف نجله في قصر الشيخ زايد في مدينة «أنيماس» في جبال الألب.

انتشار شائعة إقامة حفل زفاف نجل محمد بن زايد

وانتشرت، أمس، شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد أن مدينة العلمين تستعد لإقامة حفل زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد، وأن الحفل سيستمر لمدة 3 أيام بحضور عدد قليل من رؤساء الدول؛ فضلا عن مدعوين من كل دول العالم بدعوة من الشيخ محمد بن زايد ونجله.

وأكدت المصادر أن انتشار الشائعة جاء للوجود الإماراتي المكثف في مدينة العلمين، لحضور افتتاح عدد من الفنادق الكبيرة في العلمين، والتي توصف بأنها من أكثر الفنادق تصنيفا في العالم، موضحة أن الشيخ محمد بن زايد، قضى عدة أيام في مدينة العلمين، قبل عدة أيام، نافية أن يكون الزفاف في مدينة العلمين.