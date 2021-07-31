اختتام امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب «أدبي» اليوم وغدا لـ«علمي»

يختتم طلاب الثانوية الأزهرية، البالغ عددهم 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في الشعبة الأدبية، حيث يؤدي 74 ألفا 754 طالبا وطالبة امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، بينما يؤدي 38 ألفا 719 طالبا وطالبة الشعبة العلمية غدا الأحد امتحان مادة التفسير.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

وقرر الأزهر الشريف عقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

وعقدت امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية، وسط إجراءات احترازية مشددة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم زيادة مقار اللجان، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، وتوفير أجهزة كواشف الحرارة لقياس درجات حرارة طلاب الشهادة الثانوية، قبيل دخول اللجان.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ومنع قطاع المعاهد الأزهرية داخل لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، "تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان، وعدم استخدام المحمول داخل اللجان، وعدم التدخين داخل اللجان، وحظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش"، كما قامت المشيخة بتوزيع كمامات ومطهرات على الطلاب

ووصل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أن تم وضع 12 طالبا في كل لجنة بامتحانات الشهادة الثانوية، بل أن هناك بعض اللجان تواجد بها عشر طلاب فقط، وتوفير مكانين بديلين احتياطيين لمقار امتحانات الثانوية تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على تحقيق مبدأ العدالة في امتحانات الشهادة الثانوية، وتيسير السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، وتوفير الجو المناسب لهم دون إفراط أو تفريط، وخصص الأزهر الشريف، رقمي واتس آب للتواصل مع المسئولين حول شكاوى طلاب الشهادة الثانوية من الامتحانات، وهما خاصين بمكتب وكيل الأزهر ومكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.