تعرف على أعلى عائد شهادات بنك مصر.. بالعملة المحلية والأجنبية

يقدم بنك مصر باقة من شهادات الاستثمار والادخار متعددة المزايا التى تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة الزمنية والقيمة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، حيث يمكن شراء شهادات استثمار بنك مصر من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

وترصد «الوطن» فى سطور أنواع شهادات الاستثمار بنك مصر بنحو:

أولا

أنواع شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصرى

شهادات الاستثمار بنك مصر «شهادة القمة»، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط ومدتها 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لـ5 سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 5 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها.

للشهادة ذات العائد السنوي معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط ومدتها 7 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيه ومضاعفاتها وبمعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغيرالشهري

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد متغير يصرف كل شهر.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنويتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة أمان المصريين

تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

مدة الشهادة 3 سنوات وتصدر بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة ويصرف العائد في نهاية مدة الشهادة.

تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10.000 جنيه.

كل «500 جم» تمثل فرصة للفوز في السحب.

لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.

يمكن استراداد قيمة الشهادة في أي وقت​​.