شهادات الاستثمار بنك مصر بالعملة المحلية والأجنبية: 7 أنواع

يطرح بنك مصر العديد من شهادات الادخار متعددة المزايا التي تناسب جميع احتياجات الأفراد من حيث المدة والقيمة، وذلك بالعملة المحلية والعملة الاجنبية.

ويمكن شراء شهادات الاستثمار بنك مصر من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

شهادات الاستثمار بنك مصر

وتستعرض «الوطن» أنواع شهادات الاستثمار بنك مصر على النحو التالي:

1. شهادة القمة

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة، أو جزء منها، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات.

- العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

3. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

4. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد متغير يصرف كل شهر.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

5- شهادة أمان المصريين

- تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة.

- تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

- إمكانية الفوز في السحب ربع السنوي بقيمة 10,000 جنيه.

- كل 500 جنيه تمثل فرصة للفوز في السحب.

- لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.

- يمكن استراداد الشهادة في أي وقت.

6- ​​شهادات بلادي

- يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الأجنبية المختلفة (دولار أمريكي - يورو - دولار أسترالي - جنيه إسترليني) إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك ودون حد أقصى للتحويل.

- عدم تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصر.

- يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكي.

7- شهادة بلادي بالدولار الأمريكي

- تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.

- مدة الشهادة: سنة/ 3 سنوات/ 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 أشهر.

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة و 12 شهرًا للشهادة مدة 5 سنوات.