هاني يونس عن توجيه السيسي بعلاج طفلة فلسطينية بمصر: ربنا يجبر بخاطرك يا ريس

أشاد هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة أسرة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، وإصداره أمر بعلاجها في مصر من مرض جلدي خطير.

وأعاد يونس نشر تفاصيل النبأ الذي أوردته قناة «العربية» عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، وقالت فيه: «الأمل يعود للطفلة الفلسطينية بيان محمود بعد أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها في مصر من مرض جلدي خطير، وستغادر الطفلة بيان قطاع غزة إلى القاهرة يوم الأحد القادم عبر معبر رفح البري».

وكتب المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «ربنا يجبر بخاطرك يا ريس».

واستجاب السيسي لمناشدة الأسرة الفلسطينية وأمر بسرعة سفر طفلتهم إلى القاهرة وعلاجها، حيث من المقرر أن تغادر الطفلة قطاع غزة إلى القاهرة، الأحد، عبر معبر رفح البري.

وكانت عائلة الطفلة قد نشرت مناشدة عبر وسائل الإعلام طالبت فيها بتحويل طفلتهم للعلاج في مصر لعدم توافره في غزة، فضلا عن عدم قدرة الأسرة المادية على السفر أو توفير العلاج لها، وذلك وفق مانقلته قناة «العربية» في تفاصيل الخبر.

يذكر أن عائلة الطفلة «بيان محمود» قد نشرت مناشدة لعلاجها، جاء نصها كالآتي: «الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية بيان من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها، ومن يستطيع استقبالها من أفراد او مؤسسات التواصل بشكل مباشر مع والدها : 00970598762633».