«شيء ما على ذقنك».. ملاحظة مكتوبة لـ«بايدن» خلال اجتماع بالبيت الأبيض

في واقعة نادرة تكشف عن طبيعة جانب من الملاحظات التي تقدم مكتوبة للرؤساء وكيفية تفاعل الرؤساء معها، سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمسح علامة صفراء من على وجهه خلال اجتماع افتراضي مع حكام ولايات، أمس الجمعة، وذلك بعد تلقي إشارة مكتوبة من أحد مساعديه بهذا الخصوص.

وكان بايدن يتحدث مع حكام ولايات أمريكية عن قضايا التعامل مع حرائق الغابات المستمرة في عدد من مناطق البلاد عندما سلمه أحد المساعدين ورقة كُتب عليها: سيدي، هناك شيء ما على ذقنك، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن صحف أمريكية.

وفي وقت لاحق رفع بايدن الورقة من الطاولة مجددا بشكل مكّن الحضور من التعرف على محتواها، مثلما مكن الصحافة الأمريكية من التقاط الواقعة والكتابة عنها.