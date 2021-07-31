الشركة القابضة: حملة لتوعية المواطنين بإجراءات سلامة مياه الشرب

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية من أهم أولويات الشركة، مشيرا إلى إلي أن إدارة التوعية بالشركة نظمت بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة، حملة لتوعية المواطنين بإجراءات سلامة ومأمونية المياه بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات

وأوضح بدوي، أن الحملة شملت رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، كما تم توعية المواطنين بإجراءات سلامة ومأمونية مياه الشرب، مع عمل استقصاء لرأي المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أطفيح.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بأهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وأكد بدوي أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام في دعم الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الجيزة، مشيرا إلي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالتعاون مع جمعيتي الجسد الواحد وحق الفقير، بتوصيل مياه الشرب مجاناً لعددٍ من الأسر الأكثر احتياجاً بمنطقة جزيرة فيشر التابعة لمركز العياط بالجيزة.

وتابع: أن الشركة حريصة علي توفير مختلف سبل الدعم والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل علي توفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة.