خلال 24 ساعة.. ضبط 1419 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1419 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها:

ضبط 2٫8 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 1٫5 طن مقطعات ومفروم لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 24 طن سكر تموينى تم تجميعها بكميات أكبر من المتعاقد عليا لتعبئتها والإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وقدرت بقيمة مالية 204000 جنيه، بحوزة مالك مركز لتعبئة السكر التموينى والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة لتعبئة السكر التموينى بمحافظة سوهاج.

ضبط مالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة لاستيلائه على 116٫216 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ضبط 212 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم تم تجميعها وعدم إثباتها بالدفاتر الخاص بالمستودع لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت قيمتها بــ42120 جنيهًا، بحوزة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بمحافظة القاهرة.

ضبط 2٫4 طن منظفات صناعية صابون سائل بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 28٫9 طن مواد خام لإنتاج المخصبات الزراعية سائل نتروجين – بوتاسيوم – ماغنسيوم معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 2٫5 طن أسمدة ومبيدات زراعية معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المبيدات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

ضبطت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة مسئول عن مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص , وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز على طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% - 4 أسطوانات بوتاجاز - الأدوات المستخدمة لإنتاج الخبز.

بمواجهته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.