محمد رشاد: مستعد لتكرار تجربة التمثيل وأنتظر عملا فنيا مناسبا

أكد الفنان محمد رشاد استعداده لتكرار تجربة التمثيل للمرة الثانية، قائلا: «ليس لدى مانع من تكرار التجربة مرة أخرى ولكن انتظر عمل فني مناسب، وكنت مبسوط بتجربتى الأولى فى التمثيل من خلال مسلسل ليالينا لأنها كسرت رهبة التمثيل جوايا».

محمد رشاد عن مسلسل "ليالينا": يمكن وقتها ماكنتش لسه مؤهل

وعن مشاركته فى مسلسل ليالينا أوضح رشاد فى تصريح لـ«الوطن»، «يمكن أنا وقتها مكنتش لسه مؤهل ان أخوض تجربة التمثيل وأبقي فى دراما رمضان ولكن روحت أول يوم تصوير وتانى يوم وبدأ حاجز الكاميرا ورهبتها تروح وراضي عن التجربة بنسبة 65 % ودى نسبة حلوة جدا بالنسبة لأول تجربة فى التمثيل».

وأضاف رشاد: «بس إن شاء الله لما هيكون فيه تجربة ثانية فى التمثيل لازم يكون فى تأهيل أكتر من كدا لأن يمكن لما دخلت أول يوم تصوير فى ليالينا كنت لسه راجع من السفر فملحقتش لا أخد كورس تمثيل ولا أدرس السيناريو أنا كنت بتعامل تلقائي جدا بس إن شاء الله اللى جاي هيكون أحسن».

مسلسل "ليالينا"

يذكر أن مسلسل ليالينا، بطولة خالد الصاوى وإياد نصار وغادة عادل وصابرين ومحمد رشاد وهاجر الشرنوبي وحسني شتا ومحمد عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق وعدد أخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

أغنية «مش شمتان»

كان الفنان محمد رشاد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة «مش شمتان» والتى حقق بها نجاح كبير منذ طرحها حيث اقتربت من كسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وهى من كلمات كوثر حجازى وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر.