ضبط 9135 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 733 مخالفة غلق 

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9135 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9091 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. وتحرير 733 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 218 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1294 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.