«الأورمان» تجري 2400 جراحة وقسطرة علاجية مجانًا بكفر الشيخ

أعلن محمد عزت، المسؤول الإعلامي لجمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات كفر الشيخ نفذ، 2400 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بالمحافظة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، مشيرًا إلى إجراء العمليات بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار.

وأكد «عزت» أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين بالمجان في كفر الشيخ، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمة لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 شهور «3600 جنيه شهريًا»، أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور، أو بسهم القلب بـ 250 جنيها.

وأشار المسؤول الإعلامي لجمعية الأورمان، إلى أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب؛ نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن، في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.