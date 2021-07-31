ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال آخر أسبوع من يوليو

شهدت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا كبيرا، خلال تعاملات الأسبوع الأخير لشهر يوليو بالأسواق العالمية، حيث سجل سعر خام برنت العالمي 76.33 دولار للبرميل، خلال تعاملات أخر أيام الأسبوع أمس الجمعة، بنسبة ارتفاع 0.41%، بينما سجل البرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 75.41 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي، تسليم أغسطس، خلال أخر أسبوع لشهر يوليو الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق له؛ إذ سجل سعر برميل النفط مبلغ 73.95 دولار للبرميل، مقابل 72.07 خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات عالمية، زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، وسط تنامي إصابات «كوفيد-19»، التي تهدد بخفض الطلب على الخام، بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بواقع 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة.

وجاءت التذبذبات السعرية بسبب التوقعات بضخ المزيد من الخام في السوق، وعقب قراءة أسبوعية ضعيفة على نحو مفاجئ للطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وقالت منظمة أوبك، في تقريرها الشهري: إنها تتوقع تعافيا قويا في الطلب على النفط العالمي لبقية 2021، متوقعة أن يصل استهلاك الخام في 2022 إلى مستويات مماثلة لما جرى تسجيله قبل جائحة «كوفيد-19».

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير على أسعار للمواد البترولية كالبنزين والسولار في السوق المصرية، وذلك لربط الأسعار المحلية للوقود بالأسعار العالمية، بعد قرار مجلس الوزراء، من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود، بينما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة الماضية، ارتفاع أسعار البنزين المحلية، نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.