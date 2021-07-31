ضبط 1800 كيلو دواجن مذبوحة داخل مجزر خاص قبل بيعها بزفتى

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 1800 كيلو دواجن مذبوحة داخل مجزر خاص بمركز زفتى، لإنتاج الدواجن وثلاجة الحفظ به، وذلك بالمخالفة لإجراءات الذبح دون إشراف ومتابعة من الطب البيطري.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تلقى تقريرًا من اللجنة التفتيشية على المجازر بمركز زفتى، برصد مخالفة ذبح وإنتاج 1800 كيلو جرام من الدواجن المذبوحة حديثًا بدون رقابة بيطرية بمعرفة صاحب مجزر خاص، وتم تجهيزها للعرض بالأسواق.

سحب عينه من الدواجن لإقرار مدى صلاحيتها

كما تضمن التقرير، قيام اللجنة بتحريز الكمية المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة المختصة، وسحب عينه من الدواجن وإرسالها لمعهد بحوث الصحة الحيوانية لإقرار مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وكشف مدير الطب البيطري، أن الحملة القومية بدأت فعالياتها للتحصين منذ 26 يونيو 2020، من خلال لجان التحصين البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع عملها في جميع مدن ومراكز وقري المحافظة ومن خلال الوحدات البيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما أوضح أن الجهود تشمل حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهميه التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية، و تجوب لجان التحصين كافة مراكز وقري المحافظة.